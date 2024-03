Jéssica não joga no Benfica, mas vai à seleção. Diana Silva está de volta às convocadas

A presença de Jéssica Silva, apesar de não jogar pelo Benfica, e o regresso de Diana Silva, após ausência por "motivos pessoais", são os grandes destaques da convocatória da seleção feminina, esta segunda-feira.

Em conferência de imprensa, Francisco Neto garantiu que a informação que recebeu, "e isto em conversa também com o Benfica", foi de que "todas as jogadoras pré-convocadas estavam aptas e disponíveis" para os "timings" da seleção, pelo que "fez sentido convocar" Jéssica Silva.

A extrema falhou os dois últimos jogos do Benfica, frente a Lyon e Sporting de Braga. O clube garante que Jéssica tem realizado "tratamento", mas alguns meios de comunicação social falam num alegado desentendimento entre a atleta e a treinadora, Filipa Patão. Um processo disciplinar estará a decorrer, mas as águias não confirmam.

Na sexta-feira, Jéssica Silva publicou um vídeo nas "stories" do Instagram, em que deu a sua versão do sucedido, sem falar em lesão: "Eu estou totalmente comprometida com o clube, totalmente. E tudo farei para representar o Benfica da melhor maneira, como sempre o fiz. Tenho os meus valores bem assentes, a minha dedicação, o empenho, o profissionalismo, a paixão que tenho por isto. Está só a ser um momento mais duro, mas a única coisa que eu peço é que não criem novelas."

Diana está de volta e "com veia goleadora"



Em relação a Diana Silva, a avançada do Sporting falhou os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações "por motivos pessoais" e também ficou fora da convocatória de fevereiro, dessa vez devido a "um problema num joelho", conforme revelou o selecionador esta segunda-feira. Agora, regressa à seleção para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2025 e Francisco Neto espera rever a sua melhor versão.



"A Diana não pôde estar connosco na última convocatória porque estava com um problema num joelho. Também não tinha estado nos jogos anteriores à convocatória com o Sporting. Recuperou, está num bom momento, é uma jogadora a quem reconhecemos que tem competência para estar connosco. Está a passar um bom momento, está com golo e para nós é importante. É inegável, tem estado connosco ao longo destes anos todos, tem-nos ajudado imenso e esperemos que venha também com essa veia goleadora, que nós iremos precisar", refere.

Ausência de Nádia Gomes foi programada

A outra novidade da convocatória é Nádia Gomes, uma jogadora em que Francisco Neto diz sempre ter visto "muito potencial".

"Esteve agora no processo de readaptação com a equipa de Chicago [Red Stars] e foi só mesmo por isso que não esteve na última convocatória. Estava para estar, mas, em conversa, e depois de falarmos um bocadinho também com o clube, sentimos que era um bom período para ela ficar no clube. Ficou no clube, está a jogar está a jogar bem, num campeonato altamente competitivo, por isso, tem aqui a sua oportunidade de regressar, juntamente com as colegas", diz o selecionador.

Ana Dias, que se juntou ao Portland Thorns já com a época nos EUA em andamento, passa pelo mesmo processo, refere Neto.

Portugal estreia-se na fase de apuramento para o Euro 2025 diante da Bósnia-Herzegovina, no dia 5 de abril, às 20h45, em Leiria, e desloca-se a Malta quatro dias depois, para defrontar a seleção local às 17h30.

Convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais, Sierra Cota-Yarde;

Defesas: Ana Borges, Ana Seiça, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves, Nelly Rodrigues;

Médias: Ana Rute, Andreia Norton, Andreia Jacinto, Andreia Faria, Dolores Silva, Kika Nazareth, Joana Martins, Tatiana Pinto

Avançadas: Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva, Nádia Gomes e Telma Encarnação.