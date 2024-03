Euro2024 de futebol: Portugal joga com a Eslovénia esta terça-feira

Portugal realiza o último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, e viaja durante a tarde até Liubliana, onde na terça-feira tem um particular com a Eslovénia, que serve de preparação para o Euro2024 de futebol.

A seleção portuguesa tem uma sessão agendada para as 10h00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

No domingo, o médio Matheus Nunes esteve ausente do treino devido a um problema num pé, enquanto o guarda-redes Diogo Costa regressou ao trabalho e de forma integrada com o resto dos companheiros de equipa, após ter falhado o duelo com a Suécia (5-2) por causa de problemas físicos.

A comitiva lusa parte para a Eslovénia às 14h30 e, às 18h30 (19h30 horas locais), o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar fazem a antevisão do encontro em conferência de imprensa, no Estádio Stozice, que será o palco do jogo.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado as 19h45 (20h45) e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.