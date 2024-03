Vasco Sousa dispensado por lesão dos Sub-21

O médio Vasco Sousa foi dispensado da seleção de futebol de sub-21, depois de ser dado como "inapto" devido a lesão, para o jogo de terça-feira diante da Croácia.

"Depois de dois dias em repouso, o médio realizou este domingo exercícios ligeiros de mobilidade, mas foi considerado inapto para o encontro de terça-feira, diante da Croácia", indicou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol.

O médio do FC Porto sofreu um traumatismo forte no jogo de quinta-feira frente às Ilhas Faroé, que Portugal venceu por 4-0, e teve de abandonar o relvado aos 76 minutos, com colar cervical, sendo conduzido ao hospital de Faro.

No mesmo dia, o futebolista teve alta hospitalar e permaneceu aos cuidados da equipa médica da FPF, mas sem recuperar para que pudesse ser opção para o jogo de terça-feira, também no Estádio de São Luís, em Faro, às 17h30.

Portugal lidera o Grupo G da fase de apuramento para o Europeu de 2025, com 15 pontos em seis jogos, seguido de Croácia, com 13 (menos um jogo), Grécia, com 11, Ilhas Faroé, com sete, Bielorrússia, com seis, e Andorra, com três.