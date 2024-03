Samuel Soares regressa aos Sub-21

O guarda-redes Samuel Soares regressa este domingo ao estágio da seleção portuguesa de Sub-21, em Lagos, depois de ter trabalhado nos últimos dias com a seleção principal, informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O guardião do Benfica já participará no treino matinal agendado para segunda-feira (10h00), o derradeiro antes do encontro com a Croácia, na terça-feira, no Estádio de São Luís em Faro, às 17h30, do Grupo G de apuramento para o Euro 2025.

Samuel Soares tinha sido chamado na quarta-feira aos trabalhos da seleção orientada pelo espanhol Roberto Martínez para colmatar a ausência de Diogo Costa, indisponível por lesão para o encontro particular frente à Suécia, na quinta-feira, em Guimarães, que os portugueses venceram (5-2) e em que o benfiquista não saiu do banco.

A seleção portuguesa de sub-21 lidera o Grupo G de apuramento para o Europeu, com 15 pontos em seis jogos, seguido de Croácia, com 13 (menos um jogo), Grécia, com 11 (mais um jogo), Ilhas Faroé, com sete, Bielorrússia, com seis (mais três jogos), e Andorra, com três (mais um jogo).