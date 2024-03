Matheus Nunes ausente do treino deste domingo. Diogo Costa voltou

O médio Matheus Nunes não esteve no treino deste domingo da Seleção. O jogador do Manchester City apresentou queixas num pé e não subiu ao relvado.

No apronto, orientado por Roberto Martínez, os restantes 23 jogadores da equipa das quinas foram divididos em dois grupos.

O guarda-redes Diogo Costa voltou a trabalhar integrado depois de ter falhado a partida contra a Suécia por lesão.

Portugal volta a treinar esta segunda-feira, às 10h00. A seguir o selecionador dará uma conferência de imprensa. O jogo de preparação contra a Eslovénia está marcado para as 19h45 de terça-feira.

A equipa das quinas vai ter ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Croácia, no Estádio Nacional, em Oeiras, e República da Irlanda, em Aveiro, em 4, 8 e 11 de junho, respetivamente.

Os comandados de Martinez estão integrados no Grupo F do Euro 2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.