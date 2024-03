João Mário. “Enorme orgulho e um sonho” estar na Seleção e pensar no Euro

Concorrência na Seleção é forte, especialmente na lateral direita, mas João Mário acredita que pode estar no lote final para o Euro 2024.

Muitos laterais-direitos na Seleção

"Sei que, não só na minha posição, mas em todas as outras, temos um grupo de excelente qualidade. Todos os jogadores que estão aqui merecem, caso contrário não eram chamados. Encaro isso da melhor forma, é sinal que estou entre os melhores e estar aqui, para mim, é sem dúvida um enorme orgulho e um sonho. O que me cabe é continuar a trabalhar para merecer a confiança do mister e esperar que depois, em maio, possa ser convocado. Sei que é muito difícil, mas não vou deixar de trabalhar e quando chegar a hora, logo se vê".



Aprender com colegas de posição

"Olhava para muitos dos jogadores que aqui estão quando era mais novo, tenho sempre muito a aprender. Falo muito com o João [Cancelo], ele também me ajuda. Estou a tentar absorver cada vez mais as ideias que o mister nos pede. Tem sido esse o meu trabalho e o meu foco, espero poder ajudar não só a equipa dentro de campo, como também fora. Nesse aspeto, os meus colegas têm-me ajudado muito".

João Cancelo deixou muitos elogios e vem aí o Europeu

"Acredito sempre, como é óbvio. A competição é muito grande para a minha posição, mas não é só para a minha. Cabe-me fazer um trabalho sério e acreditar que posso ser chamado. O essencial é focar-me aqui e depois continuar a fazer o meu trabalho no clube. Ser chamado para um Europeu era um sonho de criança e se isso acontecer irei ficar muito feliz".





Dois golos sofridos contra Suécia

"Contra a Suécia queríamos manter a identidade também. Acabámos por sofrer dois golos e isso é sinal que podemos melhorar, e é também por aí que temos vindo a trabalhar neste estágio. Isto só serve para os próximos jogos, já começando no próximo contra a Eslovénia".



Sonho de ser campeão europeu

"O percurso do Danilo é exemplar, passo a passo está neste momento num dos melhores clubes do mundo, a jogar regularmente, com a exigência e consistência que tem vindo a demonstrar. Estar aqui com ele é um enorme privilégio. A taça? Imaginar imagino sempre. Já cheguei a ter o troféu na minha foto de fundo do telemóvel por exemplo. Sonho muito, mas não chega só isso, é preciso trabalhar e acreditar muito. Temos uma seleção com capacidade para tal".

Portugal vai defrontar a Eslovénia na próxima terça-feira, o último jogo antes da convocatória final para o Euro 2024. A equipa das quinas tem depois mais três partidas, em junho (Finlândia, Croácia e República da Irlanda), para os retoques finais antes da fase final na Alemanha.