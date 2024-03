Danilo Pereira. “Modelo de Martinez é positivo para todos se mostrarem”

O experiente Danilo Pereira prepara a partida contra a Eslovénia, mas também olhou para a Suécia, para a gestão do plantel de Roberto Martínez e para a experiência no PSG.

Jogo contra Suécia

"Acho que foi um bom jogo contra a Suécia, muitas coisas positivas. Esses dois golos [da Suécia] podiam ter sido evitados e é essa a exigência que temos aqui. Apesar de sermos uma equipa bastante ofensiva, com jogadores refinados tecnicamente, sabemos que se sofrermos poucos golos estamos mais perto da vitória".

Experiência de Pepe

"O Pepe é uma inspiração para todos, não só para mim e para o João Mário, que fomos colegas dele e o João ainda continua a ser, mas para todos. É um jogador com uma longevidade muito boa e continua a fazer grandes exibições e é um exemplo para qualquer jogador, pela forma física, a mentalidade que tem em qualquer tipo de treino ou jogo e até fora de campo. Isso só motiva qualquer tipo de jogador".





Mais três do PSG

"Tenho visto o desenvolvimento e a forma como encaram todos os momentos de seleção e clube de uma forma muito agradável. São três jovens que têm vindo a crescer bastante. O facto de estarem no PSG e estarem a disputar jogos de grande nível, acho que os ajuda a crescer, tanto mentalmente como fisicamente. São jogadores que estão num certo nível de experiência. O Vitinha, pelos jogos que já fez no PSG, está mais preparado, mais cimentado naquilo que é o grupo do PSG. O Nuno Mendes, mesmo com as lesões que teve, já é um jogador que está no PSG pelo terceiro ano, tem já uma experiência muito elevada. Tem uma intensidade muito forte e isso leva a um maior desgaste. Acho que está muito bem, fez um jogo aqui e fez alguns pelo PSG e demonstrou-se a grande nível. O Gonçalo é um jogador que precisa de mais dos companheiros porque é um ponta-de-lança, precisa de golos, mas faz um bom trabalho e o que o treinador lhe pede. O primeiro ano no PSG está a ser muito positivo, a adaptação é difícil. Por mim, tenho muito orgulho nos três e no que estão a fazer. Estarem aqui a mostrar o seu valor é muito positivo".



Modelo de gestão de Roberto Martínez

"É estranho, sabendo que estou num âmbito de Seleção e ter dias de folga, nunca aconteceu. Sabia que não podia estar a fazer nada de muito diferente daquilo que faço aqui no estágio. Tentei estar sempre preparado para, quando voltasse, estar nas melhores condições. Acho que foi um jogo muito competente, vi muita seriedade. Muitas vezes, quando são jogos particulares, há sempre a tendência de facilitar, mas neste jogo não vi isso, vi uma equipa muito séria a cumprir o que o selecionador pedia. É assim que temos de seguir".





A Eslovénia

"Como não é uma seleção sonante a nível europeu, as pessoas têm a tendência de julgar de certa forma, mas não vejo assim. A Eslovénia tem uma boa seleção, dois pontas-de-lança que jogam bem na profundidade e com bola no pé. São muito compactos e não vai ser um jogo fácil, vamos jogar no terreno deles. Estes jogos são para isso, para treinar aquilo que podem ser os nossos adversários no Europeu".

Portugal vai defrontar a Eslovénia na próxima terça-feira, o último jogo antes da convocatória final para o Euro 2024. A equipa das quinas tem depois mais três partidas, em junho (Finlândia, Croácia e República da Irlanda), para os retoques finais antes da fase final na Alemanha.