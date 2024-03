Dalot, a gestão de Martinez e o desejo de vencer competições

Diogo Dalot, lateral direito, está no lote de eleitos de Roberto Martínez para o Eslovénia - Portugal e vai querer estar na fase final do Europeu 2024, que vai decorrer na Alemanha.

Grande concorrência

“Dada a dificuldade que é representar a Seleção e estar aqui com a qualidade que existe, não só na lateral mas no campo todo. Só pode haver espaço para os melhores e é isso que eleva o nosso nível enquanto grupo e enquanto seleção. Acredito que aqui não haja lugares cativos, cada jogador tem que dar o máximo nos clubes e no espaço da Seleção quando cá estamos. Depois, cabe ao mister selecionar quem quer que aqui esteja. Nós temos de fazer a nossa parte, dar o nosso melhor e lutar para estar aqui”.

Martinez dividiu o grupo

"Na minha opinião, foi uma estratégia bastante inteligente da parte do mister, não me lembro de ver algo assim num passado recente. Desde que estou na Seleção também foi a primeira vez que vi acontecer. Dividir o estágio em dois ou três grupos nunca tinha acontecido e acho uma estratégia inteligente, acaba por nos dar uns dias para descansar e fugir um bocadinho à rotina que temos durante muitos meses seguidos. Podemos estar um bocadinho com a família e descansar. E também abriu a porta para muitos jogadores poderem estar aqui, o que é bom, e acho que foi importantíssimo e positivo para toda a gente".

Um ano de Roberto Martínez

“Acredito que seja com muito trabalho. O que temos vindo a fazer em relativamente pouco tempo... Sempre que temos oportunidade, a cada treino, a cada reunião, tentamos melhorar e depois tentamos replicar isso em campo. Tem sido um percurso imaculado, bom para nós, mas eleva a fasquia. Sabemos como é o povo português depois de ver tantas vitórias seguidas, está sempre à espera de mais uma e terça-feira não foge à regra. Mesmo sendo um particular, estão sempre à espera de bons resultados e bom futebol, se pudermos conjugar isso tudo seria o cenário perfeito. Mas para chegar a essa perfeição temos de trabalhar muito, ainda há coisas para melhorar embora tenhamos ganho todos os jogos até agora. Temos de trabalhar para chegarmos ao verão e mostrar que podemos ganhar a competição [Euro 2024]"

Ganhar competições

Portugal foi sempre uma seleção forte, que toda a gente espera que possa ganhar as competições. Fizemo-lo no passado e queremos ganhar no futuro, temos o Europeu em mente. Sabemos que temos de trabalhar muito e de estarmos bem preparados. Temos vindo a fazer um grande trabalho, mas sabemos que o verdadeiro julgamento é mesmo quando for uma competição a sério e aí queremos estar à altura".

Portugal vai defrontar a Eslovénia na próxima terça-feira, o último jogo antes da convocatória final para o Euro 2024. A equipa das quinas tem depois mais três partidas, em junho (Finlândia, Croácia e República da Irlanda), para os retoques finais antes da fase final na Alemanha.