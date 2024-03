"Uma das equipas mais fortes de sempre", mas que "ainda não ganhou nada". Gilberto Madaíl sobre a era Martínez

As prestações da seleção portuguesa não têm passado despercebidas a Gilberto Madaíl. O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol desdobra-se em elogios a Roberto Martínez, que leva 11 vitórias em outros tantos 11 jogos, com 41 golos marcados e apenas quatro sofridos.

Em conversa com Bola Branca, o ex-dirigente mostra-se "entusiasmado" com o que tem jogado a equipa das quinas sob os comandos do espanhol.

"A seleção está, de facto, a jogar muito bem. Temos uma equipa que é, talvez, das mais fortes de sempre. A maneira como jogamos e os resultados que obtivemos demonstram que esta seleção está aí para dar que falar", admite Madaíl, em vésperas do primeiro aniversário da estreia de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa.