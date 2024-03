Seleção treina na máxima força na véspera da receção à Suécia

A seleção portuguesa voltou, esta quarta-feira, a treinar com o grupo completo na Cidade do Futebol, em Oeiras, na véspera do duelo particular com a Suécia, sem mais ausências para o selecionador Roberto Martínez.

Depois das dispensas de Raphaël Guerreiro e Francisco Trincão, devido a lesão, que levaram à chamada do avançado Dany Mota, dos italianos do Monza, ter marcado a sessão de terça-feira, Portugal realizou um apronto matinal sem qualquer novidade.

Durante os 15 minutos de treino abertos aos jornalistas, a equipa das quinas realizou os habituais exercícios com e sem bola, sem limitações de nenhum atleta, enquanto os três guarda-redes convocados efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

A única alteração em relação ao dia anterior foi a ausência do guarda-redes da seleção sub-20 André Gomes, do Benfica, que regressou aos trabalhos da equipa jovem, depois de ter integrado o apronto de terça-feira ao lado de Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá.

Roberto Martínez chamou um total de 32 jogadores para os jogos de preparação deste mês – reduzido a 31 com as saídas de Guerreiro e Trincão, e a entrada de Dany Mota -, mas explicou logo que iria dividir o plantel em três grupos, com um grupo disponível em todo o estágio, outro só para a Suécia e um terceiro para a partida com a Eslovénia.

No derradeiro grupo incluem-se Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, que foram dispensados do encontro com os suecos e serão apenas opção para o segundo particular, que será em Liubliana.

Na quinta-feira, a seleção nacional receberá a Suécia, que falhou o apuramento para o Euro 2024, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e, na terça-feira, visitará a Eslovénia, que marca presença na fase final do torneio.