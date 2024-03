Palhinha critica excesso de jogos. "É preciso pensar na saúde física do jogador"

João Palhinha criticou, esta quarta-feira, o excesso de jogos durante a época e lembrou que, esta época, estão a aparecer mais lesões, apesar de os clubes terem melhores condições de acompanhamento físico.



"Tem havido mais lesões esta época no que outras. É difícil prevenir tantas lesões com tantos jogos, mesmo com os clubes a terem excelentes condições. É preciso ter noção quando se excede certo limite e pensar na saúde física do jogador. Várias pessoas já tocaram nesse assunto, mas, infelizmente, ainda não teve qualquer impacto", lamentou o médio da seleção nacional, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Para o jogador do Fulham, face a este cenário, resta aos futebolistas "ser profissionais": É preciso pensar nos períodos de jogos, de viagens e que isso faz-nos chegar a um ponto de desgaste físico muito grande."

"Na seleção a situação é diferente"

Na antevisão do particular entre Portugal e Suécia, que vai decorrer na quinta-feira em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, Palhinha elogiou o sistema de rotatividade na seleção portuguesa.

"Isso permite ter algum descanso, embora na seleção a situação seja diferente. Quando cá chegamos e vestimos a camisola do nosso país, o cansaço fica um bocado para trás", assinalou.

Esta temporada, o médio, de 28 anos, leva 30 partidas pelo Fulham, com três golos marcados, mais três jogos pela seleção portuguesa.