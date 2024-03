Galeno ainda pode representar Portugal, mas garante: "Não vou mudar"

Wanderson Galeno não muda a decisão: escolheu representar o Brasil em vez de Portugal e garante que não se aproveitará dos regulamentos da FIFA para mudar de camisola já depois da estreia pela "canarinha".

O avançado do FC Porto ainda pode representar a seleção portuguesa, mesmo tendo aceitado a convocatória do Brasil e que se estreie, agora em março, pela equipa de Dorival Júnior. Isto porque as regras da FIFA ditam que um jogador que não participe em mais de dois jogos oficiais em disputas menores (apuramentos para fases finais e Liga das Nações, por exemplo) ou mais de três particulares pode mudar de federação.