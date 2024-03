"Os meus pais choraram." O sonho cumprido de Dany contado pelo irmão Renato

É um país pequeno, com menos de 700 mil habitantes, mas no Luxemburgo 16% da população fala português. Um deles é Renato Mota, irmão do mais recente convocado para a seleção que não esconde o orgulho pela chamada de Dany Mota.

"Os meus pais começaram a chorar. É um orgulho imenso. Foi um sonho que se concretizou, não só do Dany, como da família e dos amigo", conta Renato à Bola Branca.



O irmão do avançado do Monza, da Serie A italiana, revela que a Federação Portuguesa de Futebol já tinha ligado a Dany a propósito da lesão de Francisco Trincão e, depois disso, era "50/50".

"Já estávamos, mais ou menos, prontos que pudesse ser chamado. Eram 20h30 no Luxemburgo quando o team manager da seleção ligou ao Dany e confirmou que ia ser convocado", explica Renato Mota.

Antigo jogador de futsal, o irmão explica que Dany "dá tudo em campo, quer sempre marcar e ajudar a equipa", como já acontece em Itália. "Acho que o treinador não ia perder nada em metê-lo a jogar e, se acontecer, vão ver que é verdade", avança o irmão do avançado.

Nascido no Luxemburgo, a federação do país tentou "até à última" que Dany ajudasse no play-off de acesso ao Euro, "o jogo mais importante da história do Luxemburgo", como explica o irmão. Mas o avançado decidiu "esperar".

O sonho de ser chamado à seleção está cumprido, mas Dany Mota tem mais. Um deles envolve jogar em Portugal.

"Jogar num dos três grandes é algo que ele quer muito na carreira dele. Por mim era, sem dúvida, no Sporting. Sou sportinguista e gostava muito que jogasse lá. Se o Sporting aparecesse, tenho a certeza que o Dany não ia dizer não", adianta Renato Mota.

Agora só falta que Dany Mota vista a camisola de Portugal em campo que claque não lhe vai faltar.

"Toda a família vai e também há amigos que vão estar lá. Alguns vão de avião, outros de carro. Vamos, de certeza, ver o jogo a Guimarães. É impossível falhar esse jogo", garante Renato Mota à Bola Branca.