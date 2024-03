Rúben Amorim. Marcar o Gyokeres? “É meter o Inácio”

Antes de ser um goleador temido com a camisola do (...)

A equipa das quinas está integrada no Grupo F do Euro 2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do “play-off”, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.