Ronaldo e mais sete não defrontam Suécia. Guerreiro viajou e está convocado

Cristiano Ronaldo e outros sete jogadores só se juntarão ao estágio da seleção nacional após o jogo com a Suécia, segundo informou, esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

São estes os integrantes do terceiro grupo de que Roberto Martínez tinha falado, na divulgação da convocatória - aquele que só disputará o segundo dos dois jogos de preparação planeados para esta janela internacional: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Dos restantes 24, alguns voltarão para casa a seguir à receção à Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e outros ficarão para o encontro com a Eslovénia, em Liubliana.

A FPF informa, ainda, que Francisco Trincão, que se lesionou no jogo de domingo do Sporting, e Raphael Guerreiro estão sob avaliação da Unidade de Saúde e Performance, na Cidade do Futebol. No segundo caso, trata-se de uma surpresa, dado que o Bayern de Munique tinha dito, na véspera, que o defesa "não [viajaria] para se juntar à sua seleção, ficando a trabalhar em Munique".

Portugal defronta a Suécia na quinta-feira e visita a Eslovénia no dia 26, terça-feira seguinte. Os dois jogos servem para preparar o Euro 2024.

Lista de 24 convocados para a Suécia



Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma);



Defesas: Nélson Semedo (Wolverhampton), João Mário (FC Porto), Raphael Guerreiro (Bayern), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Beriln), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton);

Médios: João Palhinha (Fulham), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados: Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória SC), Francisco Trincão (Sporting), Bruma (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan) e Gonçalo Ramos (PSG).