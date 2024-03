Dany Mota chamado à seleção pela primeira vez. Trincão e Guerreiro dispensados

Dany Mota foi chamado à seleção nacional, anuncia a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta segunda-feira. Em sentido contrário, Francisco Trincão e Raphael Guerreiro foram dispensados, por lesão.

É a estreia de Dany Mota, internacional português sub-21, em convocatórias da seleção AA. O avançado do Monza, de Itália, de 25 anos, leva quatro golos e duas assistências em 28 jogos, esta época.

Francisco Trincão e Raphael Guerreiro foram considerados inaptos pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e dispensados da seleção, depois de terem sido foram avaliados na Cidade do Futebol.

No caso de Guerreiro, gerou estranheza, uma vez que o seu clube, o Bayern, tinha comunicado, na véspera, que o lateral "não [viajaria] para se juntar à sua seleção, ficando a trabalhar em Munique".

Roberto Martínez passa a contar com 23 jogadores para o jogo com a Suécia, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Alguns jogadores voltarão aos seus clubes e os restantes oito da convocatória inicial de 32 nomes juntar-se-ão ao estágio, para o jogo com a Eslovénia, no dia 25 de março, em Liubliana, à mesma hora.