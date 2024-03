Cristiano Ronaldo e mais sete só se juntam à seleção após particular com a Suécia

Cristiano Ronaldo e outros sete jogadores só se juntarão ao estágio da seleção nacional após o jogo com a Suécia, segundo informou, esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

São estes os integrantes do terceiro grupo de que Roberto Martínez tinha falado, na divulgação da convocatória - aquele que só disputará o segundo dos dois jogos de preparação planeados para esta janela internacional: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Dos restantes 23, alguns voltarão para casa a seguir à receção à Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e outros ficarão para o encontro com a Eslovénia, em Liubliana.

A FPF informa, ainda, que Francisco Trincão, que se lesionou no jogo de domingo do Sporting, e Raphael Guerreiro foram dispensados, após terem estado sob observação na Cidade do Futebol. Dany Mota, do Monza, foi chamado esta segunda-feira. É a primeira convocatória do avançado.

No caso de Guerreiro, isto já gerou estranheza, uma vez que o seu clube, o Bayern, tinha comunicado, na véspera, que o lateral "não [viajaria] para se juntar à sua seleção, ficando a trabalhar em Munique".

Portugal defronta a Suécia na quinta-feira e visita a Eslovénia no dia 26, terça-feira seguinte. Os dois jogos servem para preparar o Euro 2024.



Lista de 23 convocados para a Suécia



Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma);



Defesas: Nélson Semedo (Wolverhampton), João Mário (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Beriln), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton);

Médios: João Palhinha (Fulham), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados: Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória SC), Dany Mota (Monza), Bruma (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan) e Gonçalo Ramos (PSG).

[Notícia atualizada às 21h03 - Trincão e Guerreiro dispensados, Dany Mota chamado, convocatória reduzida para 23 jogadores]