Os dois lados da "novela" que dividiu Galeno entre Portugal e Brasil

Há dois lados da "novela" de Wanderson Galeno com as seleções brasileira, a que o jogador do FC Porto escolheu, e portuguesa, que, como diz a expressão idiomática, ficou "a ver navios".

Antes de mais, o contexto. Galeno nasceu no Brasil, mas chegou a Portugal com apenas 18 anos, em 2016/17, por empréstimo do Grêmio Anápolis ao Porto, que ficou com ele em definitivo na época seguinte. Seis anos depois, conforme a Renascença avançou em primeira mão, obteve a nacionalidade portuguesa, o que o habilitava para representar a seleção nacional.

Em outubro de 2023, em declarações à televisão brasileira TNT Sports, Sérgio Conceição garantiu que Galeno estava "preparadíssimo" para representar a equipa das quinas e revelou que tinha tido "a oportunidade de falar" com Roberto Martínez, que lhe tinha perguntado sobre o luso-brasileiro. Seguiram-se elogios do selecionador, que, um mês depois, afirmou que via o avançado como um perfil semelhante ao de Pedro Neto, mas preferiu Bruma.

"[Galeno] é um dos sete jogadores que estiveram em todas as pré-listas e não foram chamados. É um jogador diferente e que na nossa estrutura pode jogar por fora, sendo destro pode atuar na esquerda", comentou o técnico espanhol, já em dezembro.