Quartel-general da seleção na Alemanha “vai atrair muitos portugueses”: faltam 100 dias para a estreia de Portugal no Europeu

A 100 dias da estreia de Portugal no Euro 2024, diante da República Checa, Bola Branca foi sentir o pulso ao quartel-general da seleção na Alemanha.

Marienfeld vai ser a casa da equipa das quinas no Europeu no verão, a mesma do Mundial de 2006 e a mesma que acolheu o Arminia Bielefeld durante os meses mais críticos da pandemia de covid-19.

Carlos Leal é o diretor desportivo do clube que agora compete no equivalente à Liga 3, mas que conseguiu a manutenção na Bundesliga graças ao estágio nas instalações onde Portugal vai ficar.

“Conheço muito bem Marienfeld, também estivemos lá com o Arminia naqueles estágios durante a época do vírus covid-19. Deu sorte, até conseguimos a manutenção na Bundesliga. Espero que também seja um bom terreno para a seleção portuguesa”, deseja o português, em declarações a Bola Branca.

Marienfeld é uma localidade pequena, com menos de 4.000 habitantes, mas muito perto de cidades grandes como Hannover, Bremen ou Dusseldorf, onde vivem muitos emigrantes portugueses. Carlos Leal espera uma grande afluência lusa.

“Vai ser um raio de duas, três ou quatros horas de viagem de automóvel que penso que muitos portugueses vão fazer para ver a seleção portuguesa. É também perto da fronteira com os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo, penso que vai haver muita gente que vai tentar ir lá”, descreve, em entrevista à Renascença.

Portugal parte para a Alemanha no dia 13 de junho e estreia-se no campeonato da Europa de 2024 no dia 18, diante da República Checa, em Leipzig.