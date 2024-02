Duas estreias e muitas facilidades. Portugal goleia Coreia do Sul

A seleção nacional feminina goleou a Coreia do Sul, por 5-1, esta terça-feira, em jogo particular no Estoril, em que se destacam as estreias da guarda-redes Sierra Cota-Yarde e da central Giovana Maia.

O primeiro golo surgiu aos 18 minutos, num remate de Joana Machão à figura que a guarda-redes coreana defendeu para a baliza. Aos 37 minutos, Telma Encarnação fletiu da esquerda para o meio e rematou, a bola desviou numa defesa e traiu Kim Jung-mi, rumo ao golo.

Antes do intervalo, mais dois golos: ao minuto 45, Jéssica Silva desmarcou Andreia Faria, que rematou contra a guarda-redes, mas ressalto voltou-lhe para os pés e, à segunda, a média marcou; dois minutos mais tarde, já nos descontos, foi a própria Jéssica, isolada por Andreia Jacinto, a aparecer na cara de Kim e a rematar forte para o golo.

Ao minuto 51, Jéssica voltou a destacar-se. Solicitada por uma bola longa de Joana Marchão a aproveitar o adiantamento da defesa da Coreia do Sul, a extrema tirou a guarda-redes da frente e rematou certeiro.

Com o jogo resolvido, Portugal abrandou. Aos 81 minutos, após cruzamento da direita à baliza, Inês Pereira afastou para os pés de Son Hwa-yeon, que só teve de encostar para o golo de honra da Coreia.