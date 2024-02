Morreu João Oliveira Pinto, da geração de ouro campeã do mundo Sub-20

João Oliveira Pinto, antigo jogador de futebol que foi campeão do mundo de Sub-20 por Portugal, morreu esta quinta-feira. Tinha 52 anos e lutava contra uma leucemia.

"Jogador formado nas escolas do Sporting CP, João Oliveira Pinto fez parte da geração de ouro campeã do mundo sub-20, em Lisboa", assinala a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.



Representou clubes como o Atlético, Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Gil Vicente, Braga, Farense, Marítimo ou Académica, mas o ponto alto da carreira foi a vitória no Mundial de Sub-20, de 1991, realizado em Portugal.



O centrocampista jogou na seleção nacional ao lado de nomes como Rui Costa, Luís Figo e João Vieira Pinto, entre outros nomes da chamada geração de ouro orientada pelo técnico Carlos Queiroz.



João Oliveira Pinto era atualmente delegado da Assembleia Geral da FPF pelo Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, lamenta a morte do antigo campeão do mundo, "uma notícia que enche de tristeza todo a família do futebol nacional".

Fernando Gomes destaca o contributo de João Oliveira Pinto dentro de campo, mas também pelo trabalhou realizado como "dirigente do Sindicato de Jogadores, delegado da Assembleia-Geral da FPF e amigo de muitos de nós".

"Depois de uma luta contra a doença tão breve quanto injusta e de desfecho infeliz, deixa-nos um legado de grande amor ao futebol e de dedicação ao próximo. O jogador que nos ajudou a levantar o bicampeonato em Lisboa, em 1991, junto da sua geração de ouro, era igualmente uma pessoa que a todos distribuía simpatia, gentileza e um sorriso aberto e amigo", sublinha o presidente da FPF.

O Sindicato dos Jogadores também já manifestou "profundo pesar" pela morte de João Oliveira Pinto, "que deixa além de uma profunda saudade, um legado de simplicidade, bondade e disponibilidade constante para os jogadores e para as suas causas".

"Neste momento de profunda dor, os nossos pensamentos e solidariedade estão com a família do João. Nunca te esqueceremos e estarás para sempre connosco", refere o Sindicato.