FPF anuncia mais dois jogos de preparação para o Europeu: veja aqui o calendário da seleção

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira mais dois jogos de preparação da seleção antes do Campeonato da Europa.

Os futebolistas portugueses, unanimemente no leque de favoritos à conquista do Euro 2024, que se vai disputar na Alemanha, vão receber a Finlândia em Alvalade, no dia 4 de junho (19h45), e a República da Irlanda, a 11 de junho, no Municipal de Aveiro (19h45).

Pelo meio, e anunciado anteriormente, Portugal terá pela frente a seleção croata, a 8 de junho, no Jamor, com o pontapé de saída a ser dado às 17h45.

Contas feitas ao calendário vindouro da equipa orientada por Roberto Martínez, que venceu todos os jogos na fase de qualificação, seguem-se jogos com Suécia (21 de março), Eslovénia (26 de março), Finlândia (4 de junho), Croácia (8 de junho) e República da Irlanda (11 de junho).

A 17.ª edição do Campeonato da Europa vai jogar-se na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho. A República Federal da Alemanha organizou o torneio em 1988 – o tal em que Marco van Basten testou os limites da física e da divindade –, o que significa que esta será a segunda grande competição organizada por aquele país reunificado, depois do Mundial 2006.