Seleção portuguesa volta a jogar no Jamor dez anos depois

A seleção nacional masculina vai voltar a jogar no Estádio Nacional dez anos depois. O regresso ao Jamor está marcado para 8 de junho, às 17h45, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta segunda-feira.

Será a Croácia a adversária de Portugal, um de três particulares de preparação para o Euro 2024. Este será o 51.º jogo da equipa das quinas no Jamor, o último há dez anos, diante da Grécia, que terminou sem golos.

O primeiro jogo da seleção masculina no Estádio Nacional realizou-se no dia 14 de abril de 1946, frente à França, e terminou com vitória por 2-1.

Em declarações ao site oficial da FPF, Fernando Gomes admite que "sempre foi um desejo voltar a ver a seleção jogar no Jamor".

"Temos agora a oportunidade de concretizar esse objetivo. O Estádio Nacional tem uma carga simbólica também para a seleção. Foram muitos jogos ali realizados e que construíram uma ligação especial. O regresso ao Jamor tinha de ser em grande", diz o presidente da FPF, que garante que os adeptos voltarão "a sentir a magia do Jamor".

À falta da seleção, Jamor é a casa da Taça

Apesar de não receber a seleção nacional há dez anos, o Jamor é palco anual da final da Taça de Portugal. Houve apenas sete exceções: em 1961, 1976, 1977 e 1983, no Estádio das Antas; em 1975, no antigo Estádio José Alvalade; e as últimas em 2020 e 2021, no Estádio Cidade de Coimbra.

As finais da Taça das épocas 2019/20 e 2020/21 foram mudadas para Coimbra devido à pandemia da Covid-19, porque o Estádio Nacional não cumpria todas as condições então impostas pela Direção-Geral da Saúde para a realização de jogos de futebol. Em 2022, a tradição voltou.

Portugal está inserido no grupo F do Euro 2024, que se realizará na Alemanha, juntamente com Turquia, República Checa e o vencedor do "play-off" C (Geórgia, Grécia, Cazaquistão ou Luxemburgo).