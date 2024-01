Portugal vai defrontar a Eslovénia antes do Euro 2024

A seleção portuguesa vai defrontar a Eslovénia, em Liubliana, a 26 de março, num encontro de preparação para o Euro 2024, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro, que terá lugar no Stozice Stadium, na capital eslovena, vai ser o segundo de dois particulares que Portugal vai realizar na janela internacional de março, depois do duelo com a Suécia, marcado para o dia 21 desse mês, em Guimarães.

No Grupo F do Campeonato da Europa, a equipa comandada por Roberto Martínez - que se qualificou para a fase final com 10 vitórias em 10 partidas na fase de apuramento - vai ter pela frente Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão).

Já a Eslovénia, que vai participar pela segunda vez num Europeu, terá pela frente Inglaterra, Sérvia e Dinamarca no Grupo C.

O Euro 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.