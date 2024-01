Martínez diz que Diogo Costa pode ser tão bom como Courtois

Roberto Martínez considera que Diogo Costa, número 1 do FC Porto e da seleção portuguesa, pode chegar ao nível de Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid e considerado um dos melhores do mundo.

Em entrevista no Canal 11, o técnico catalão admite que o guardião, de 24 anos, o "surpreendeu muito" quando tomou o comando de Portugal, e compara-o com Courtois, que orientou quando era selecionador belga.

"É um jogador de um nível espetacular. Treinei o Courtois, que foi o melhor do Mundial 2018. O Diogo Costa é um jovem e tem nível para chegar lá. É muito completo. Os guarda-redes de equipa grande precisam de ter a concentração para um momento em 90 minutos. É algo inato. Contra a Bósnia, por exemplo, teve dois momentos de guarda-redes de alto nível. Contra o Braga, um remate do Ricardo [Horta]", lembra.

O selecionador nacional destaca, ainda, que Diogo Costa "tem uma qualidade que permite à equipa jogar curto ou longo".

"É um guarda-redes moderno, que tem o melhor nível que o futebol mundial está a conhecer", elogia Roberto Martínez.

Diogo Costa alternava a titularidade da seleção com Rui Patrício no tempo de Fernando Santos, no entanto, tornou-se o número 1 com Roberto Martínez. É desde 2021/22 titular no FC Porto, com que venceu dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, e soma 134 jogos. Ao serviço de Portugal, contabiliza 19 internacionalizações.