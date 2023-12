Martínez avisa Pepe. "É importante que possa estar no estágio de março"

Roberto Martínez avisa que Pepe deve estar no estágio de março da seleção nacional para poder integrar a convocatória para o Euro 2024.

Em entrevista à Sport TV, transmitida esta terça-feira, o selecionador nacional salienta que "é importante estar presente nos estágios", num recado ao central do FC Porto, que só participou num dos dez jogos que Portugal disputou durante a fase de qualificação para o Europeu.

"[Estar nos estágios] é uma situação muito saudável. Temos muitos jogadores e opções para todas as posições. Há centrais que estão a trabalhar muito bem. É importante, para termos o Pepe no Europeu, que possa estar em março para mostrar o que pode fazer. Sabemos o que o Pepe tem. Uma experiência e uma atitude espetaculares", enaltece.

Martínez sublinha que, de agora a março, segue-se "um período de 13 semanas em que os jogadores podem mostrar o que podem fazer":

"É importante para o Pepe e outros jogadores, que nunca tiveram oportunidades, como Diogo Leite, que tem estado nos pré-convocados."

Aos 40 anos, Pepe tem tido vários problemas com lesões, que o têm afastado da ação por clube e seleção. Apesar de ser um dos jogadores mais internais de sempre, com 134 jogos, o vice-capitão disputou apenas um dos dez encontros de Portugal no apuramento para o Euro 2024.