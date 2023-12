Seleção feminina sai do "top-20" mundial

A seleção portuguesa feminina caiu duas posições e deixou o "top-20" mundial no "ranking" da FIFA.

Na última atualização do anos após a mais recente pausa, a seleção acusou a despromoção na Liga das Nações e cai do 19.º para o 21.º posto da hierarquia.

Portugal tinha subido ao "top-20" pela primeira vez na história em agosto, mas acaba por não resistir à má campanha na Liga das Nações com cinco derrotas em seis jogos disputados. Foi, ainda assim, um ano histórico para Portugal com a primeira participação num Mundial.

O "ranking" termina com a Espanha no primeiro lugar. As campeãs mundiais subiram uma posição e tiraram o primeiro lugar à Suécia, que caiu quatro posições.

Os Estados Unidos da América subiram ao segundo lugar e a França fecha o pódio.