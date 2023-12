Seleção feminina desce de divisão na Liga das Nações

A seleção nacional feminina perdeu na receção à França, por 1-0, e é despromovida na Liga das Nações

Portugal já sabia que o contexto não era favorável à entrada para a última jornada: teria de vencer a França - já apurada para a "final four" - e esperar por uma derrota da Noruega frente à Áustria. A segunda premissa confirmou-se, uma vez que a Áustria venceu, por 2-1, mas a seleção portuguesa não conseguiu fazer a sua parte.

Em Leiria, a seleção teve algumas oportunidades de golo, mas não conseguiu marcar.

Nos descontos e com a seleção portuguesa lançada no ataque, a França enviou a bola à barra em dois lances consecutivos e chegou mesmo ao golo da vitória aos 94 minutos, por Malard.

Portugal termina o grupo no último lugar, com uma vitória e cinco derrotas. Cai diretamente para a Liga B. Em caso de vitória, a seleção teria terminado no terceiro lugar e iria disputar um "play-off" de manutenção.