Francisco Neto: "Nem o empate merecíamos, quanto mais a derrota"

O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, lamenta a derrota com a França que ditou a despromoção na Liga das Nações.

Em conferência de imprensa, o treinador confessa-se "frustrado" pelo resultado.

"A minha sensação é de que nem o empate merecíamos, quanto mais a derrota. A frustração é ainda maior por aquilo que fizemos, com momentos bons e menos bons. Conseguimos competir ao mais alto nível e merecíamos ficar na Liga A. Não aconteceu e essa é a maior frustração", afirmou.

Francisco Neto sublinhou críticas à arbitragem, uma vez que a seleção nacional teve um golo mal invalidado por fora de jogo. "Tenho de concordar que as competições no feminino deviam ter VAR. Dou o exemplo da nossa federação, que numa liga não profissional consegue disponibilizar VAR", afirmou.

Portugal perdeu com a França com um golo nos descontos. Com uma vitória, iria disputar um "play-off" de manutenção, uma vez que a Noruega também perdeu frente à Áustria. O técnico fala num sentimento "agridoce".

"Chegamos a setembro cheio de ilusões, a acreditar que era possível e, sinceramente, não senti que os adversários fossem muito superiores a Portugal. Isso reforça ainda mais a ideia de que quando traçamos o objetivo era um objetivo real. Não andamos a vender sonhos às jogadoras. Sinto uma evolução muito grande na ideia de jogo e na mentalidade a jogar contra as melhores equipas. Isso dá tranquilidade para o futuro", concluiu.