Sorteio da fase final do Euro 2024 realiza-se este sábado. Conheça os possíveis adversários de Portugal

O Euro 2024 decorre na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano. Berlim, Colónia, Munique, Frankfurt, Hamburgo, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Estugarda e Dusseldorf são as cidades anfitriãs.

As equipas do Pote 1 são: Portugal, Alemanha, França, Espanha, Bélgica e Inglaterra.

A seleção portuguesa, que terminou a fase de qualificação só com vitórias, está no Pote 1, juntamente com outros favoritos e vai evitar essas equipas na fase de grupos do Euro 2024.

Os possíveis adversários de Portugal na fase de grupos do Euro 2024

Pote 2: Hungria, Turquia, Roménia, Dinamarca, Albânia e Áustria;

Pote 3: Países Baixos, Escócia, Croácia, Eslovénia, Eslováquia e Chéquia;

Pote 4: Itália, Sérvia, Suíça, Vencedor do Play-off, Caminho A; Vencedor do Play-off, Caminho B; e Vencedor do Play-off, Caminho C.

Confira aqui o calendário dos jogos da fase final do Euro 2024 (em versão PDF).

Luta continua por três vagas no Euro 2024

As últimas três vagas são definidas através do play-off, marcado para março de 2024. Participam 12 equipas no play-off, tendo como base nos seus desempenhos na Liga das Nações de 2022/2023.

Haverá seis meias-finais a 21 de março, seguidas de três finais a 26 de Março. Os três vencedores das finais completam o lote de 24 apurados para a fase final.

Meias-finais Play-off (21 março)

Caminho A: Polónia vs Estónia

Caminho A: Gales vs Finlândia

Caminho B: Israel vs Islândia

Caminho B: Bósnia e Herzegovina vs Ucrânia

Caminho C: Geórgia vs Luxemburgo

Caminho C: Grécia vs Cazaquistão

Finais Play-off (26 Março)

Caminho A: Gales/Finlândia vs Polónia/Estónia

Caminho B: Bósnia e Herzegovina/Ucrânia vs Israel/Islândia

Caminho C: Geórgia/Luxemburgo vs Grécia/Cazaquistão