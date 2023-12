Roberto Martinez: "Os adversários são difíceis"

O selecionador nacional Roberto Martinez considerou que as equipas que Portugal vai defrontar no Euro 2024 são "adversários difíceis". O treinador reagiu ao resultado do sorteio que pôs a na rota dos portugueses as seleções da Turquia, da Chéquia, e o vencedor do play-off disputado por Geórgia/Luxemburgo e Grécia/Cazaquistão.

Martinez estava satisfeito com o que o destino reservou a Portugal, mas não quis dizer que a sleção nacional é favorita a ganhar o grupo F.

O treinador fez uma análise individual a cada um dos adversários que Portugal vai defrontar na Alemanha. A equipa que vencer playoff será um adversário compliado, segundo o espanhol, porque chegará à competição com níveis de confiança altos.

Em relação à Turquia, Martinez foi muito elogioso. "Ganhou o grupo à Grécia e a Gales. Mistura o talento o individual e a experiência".