Portugal perde na Noruega e compromete permanência na elite da Liga das Nações

Portugal perdeu por 4-0 , na quinta e penúltima jornada do grupo 2 da Liga das Nações, esta sexta-feira, e comprometeu a permanência na Liga A.

O pesadelo começou logo aos três minutos. Perda de bola de Andreia Norton a meio-campo, abertura na esquerda e Marit Lund cruzou, teleguiado, para Ada Hegerberg, que superou a marcação e cabeceou certeiro, sem hipótese para uma desamparada Inês Pereira.

Cinco minutos depois, mão de Carole Costa na área e, na cobrança, Inês Pereira ainda adivinhou o lado, mas Hegerberg não permitiu defesa.

A missão de Portugal complicou-se mais ainda aos 28 minutos, com lesão de Jéssica Silva, aparentemente nos gémeos. A avançada do Benfica foi substituída pela regressada Ana Dias, do Zenit.

Logo a abrir a segunda parte, ao minuto 51, o resultado agravou-se. Frida Leonhardsen Maanum recebeu na esquerda (parecia estar em posição adiantada, algo que não foi possível conferir, dado que não há videoárbitro nesta fase) e cruzou rasteiro. Defesa portuguesa aos papéis e Elisabeth Terland rematou para defesa de Inês Pereira, que já não teve como parar a recarga de Hegerberg, para o "hat-trick".

