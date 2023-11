Seleção nacional cai para o 7.º lugar do "ranking" FIFA

A seleção portuguesa caiu para o 7.º lugar do "ranking" mundial da FIFA, atualizado pela última vez este ano.

Portugal venceu todos os 10 jogos de apuramento para o Campeonato da Europa. Nas últimas duas partidas, venceu no Liechtenstein, por 2-0, e bateu a Islândia, em Alvalade, pelo mesmo resultado.

Nesta atualização, a seleção nacional foi ultrapassada pelos Países Baixos, que ocupam agora o 6.º lugar.

Há, no entanto, mais novidades no "top-10" mundial, que continua a ser dominado por seleções europeias, mas continua a ter a Argentina - campeã mundial - no primeiro lugar. A maior queda é a do Brasil, que cai de terceiro para o quinto lugar. A Inglaterra sobe ao último lugar do pódio e a Bélgica também escala uma posição.

Em segundo lugar, continua a França. Também sem alterações as seleções de Espanha, no 8.º lugar, Itália, no 9.º, e a Croácia, no 10.º posto.