"Não posso interpretar mal as palavras". Martínez desvaloriza polémica com Conceição

O selecionador nacional Roberto Martínez desvalorizou as palavras e a polémica com Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e que deu origem a várias críticas em Espanha.

O técnico dos dragões referiu que João Mário "veio um bocadinho a dormir da seleção e que tem de perceber que tem um treinador português e não espanhol". Em conferência de imprensa esta segunda-feira, Martínez não dá tanta importância às palavras de Conceição, que seriam uma referência à "siesta" espanhola.

"Não posso interpretar mal as palavras do Sérgio Conceição, tenho uma relação de muito respeito com todos os treinadores de Portugal, a seleção precisa do trabalho de todos os treinadores, a minha relação é muito impecável e não acho que as palavras tenham um contexto negativo", afirmou.

O selecionador nacional insiste que "quando tens de falar muitas vezes em conferência de imprensa, é normal ter palavras que não tenham o contexto que nós queremos dar" e reforçou que a relação que tem com Sérgio Conceição "é muito boa."

Ainda assim, encara como "normal" o impacto da afirmação na imprensa espanhola: "Quando há umas palavras que não têm contexto, é fácil ter uma ideia que não é a ideia do Sérgio. Não falei com ele. Falarei com ele, mas não por essa razão".

Sobre João Mário, Roberto Martínez deixa apenas palavras de elogio ao mais recente internacional português: "Foi um exemplo, um jogador da nossa pré-lista. A sua atitude, o seu desempenho, foi de alto nível, a nossa seleção ajuda os jogadores novos a terem um papel importante. O exemplo do João Mário foi perfeito".