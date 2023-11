Chermiti denuncia insulto racista, FPF reporta caso à UEFA

O avançado português Youssef Chermiti denunciou um insulto racista num jogo da seleção sub-20 frente a Itália. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que vai reportar a situação à UEFA.

O antigo jogador do Sporting, hoje no Everton, denunciou o caso nas redes sociais e garante que foi chamado de "macaco".

"Muito triste com o que aconteceu hoje no jogo. Eu sei que nada acontecerá ao jogador que me chamou de macaco, mas quero apenas expressar aqui a frustração que eu e os meus companheiros sentimos neste momento. Os jogadores e adeptos continuam a dizer e fazer aquilo que bem lhes apetece durante os jogos e os árbitros não fazem nada em relação a isso", diz, antes de prosseguir.

"Não interessa a cor, tamanho ou nacionalidade, apenas queremos jogar futebol. Diz não ao racismo", completou.

Em nota oficial, a FPF revela que a "denúncia foi feita pelo jogador ao árbitro ainda no decurso do jogo"

"No final do encontro, Chermiti informou os responsáveis da FPF do sucedido, pelo que foi imediatamente reforçada a participação da denúncia ao árbitro do jogo. O caso foi igualmente exposto à Federação italiana. A FPF vai reportar a situação às entidades disciplinares competentes da UEFA", pode ler-se na nota.

Chermiti, de 19 anos, trocou o Sporting pelo Everton este verão a troco de 12,5 milhões de euros.