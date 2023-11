Seleção sub-21 perde primeiro jogo de qualificação desde 2019

A seleção nacional sub-21 perdeu, ao início da tarde desta segunda-feira, por 2-1, na visita ao terreno da Grécia.

A equipa de Rui Jorge ainda entrou a vencer com um grande golo de fora da área de Francisco Conceição, avançado do FC Porto, aos 30 minutos.

A vantagem duraria muito pouco. Tzolis empatou aos 31 minutos e a Grécia virou o resultado no início do segundo tempo por Panagidis.

Portugal alinhou de início com Samuel Soares, Rodrigo Gomes, Renato Veiga, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, Vasco Sousa, João Marques, Paulo Bernardo, Tiago Morais e Henrique Araújo. Tomás Esteves, Mateus Fernandes, Pedro Santos, Tiago Tomás e Fábio Silva foram suplentes utilizados.

A seleção nacional não perdia um jogo de apuramento para um Europeu desde 2019, a 11 de outubro. Nesse dia, perdeu frente aos Países Baixos por 4-2. Desde então, Portugal disputou 21 jogos de apuramento para Campeonatos de Europa sem qualquer derrota.

Apesar do desaire, Portugal segue líder isolado do grupo G, com 12 pontos, menos um do que a Grécia, mas também com menos um jogo disputado do que os helénicos.

Os sub-21 entram em competição novamente em março do próximo ano na receção às Ilhas Faroé.