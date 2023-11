Escolher 23 jogadores para o Euro é "o trabalho mais triste" para Roberto Martínez

Roberto Martínez admite que deixar jogadores de fora das convocatórias, mais ainda para o Europeu, "é o trabalho mais triste" de ser selecionador.

Em declarações aos jornalistas, antes da gala das Quinas de Ouro, da Federação Portuguesa de Futebol, o selecionador nacional não esconde que escolher 23 jogadores para o Euro 2024 será uma tarefa complicada.

"Dá-me tristeza, porque temos mais jogadores com valências importantes para a seleção e é o trabalho mais triste, mas é um trabalho que temos de fazer. O importante é tomar decisões difíceis que ajudam a equipa a estar preparada para os diferentes adversários que vamos defrontar. Com tristeza, mas muita responsabilidade e muito trabalho", afiança.

Fase de qualificação terminada, é hora de escolher os adversários para os últimos particulares de preparação para o Europeu.

Uma das equipas já está escolhida, embora Martínez não diga quem. A outra será eleita com base no sorteio da fase de grupos, marcado para o dia 2 de dezembro. O selecionador não tem desejos:

"Gostaria de ver o sorteio antes de decidir o segundo adversário. Temos um adversário que acho que podemos anunciar nos próximos dias e depois é o sorteio que é importante. Os três jogos da fase de grupos são importantes e gostaríamos de preparar os dois jogos de março em relação ao tipo de adversários que vamos enfrentar."

"Gosto sempre de estar no pote 1 [do sorteio do Europeu] e conseguimos isso. Depois, o azar é o azar", atira o selecionador nacional.