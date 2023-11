Martinez e o objetivo contra a Islândia: "Terminar o apuramento com dez vitórias é histórico"

O selecionador Roberto Martinez confirma que o primeiro objetivo de Portugal para a partida contra a Islândia é "terminar o apuramento com dez vitórias, é um objetivo importante, histórico".

"O objetivo mais importante é terminar o apuramento com dez vitórias, para fazermos história. Nos últimos cinco estágios tentámos utilizar o talento individual e contra o Liechtenstein surgiu a oportunidade de experimentarmos usar muitos jogadores de ataque ao mesmo tempo. Pode ser que durante o Euro tenhamos situações de dez ou quinze minutos em que precisemos de algo semelhante. Gostei da disciplina tática e do que vi com tantos jogadores ofensivos", referiu.



O técnico espanhol acrescentou: "É importante criar um ambiente de competitividade e dar clareza. O importante é ter um compromisso individual, jogadores com talento individual no máximo nível e jogar na estrutura coletiva de equipa, foi o que fizemos nos últimos nove jogos. Criar um nível de exigência em que a equipa pode ser consistentemente ganhadora. Não é fácil, porque jogas diferentes momentos durante o ano, precisas de variações, há lesões, e eu gostei muito do compromisso dos nossos jogadores".

Em conferência de imprensa, Martinez confirma o regresso à titularidade de Diogo Costa na partida deste domingo em Alvalade e que Raphael Guerreiro "está apto", só não sabe ainda se será titular ou se vai entrar na segunda parte.

Quanto ao objetivo de Cristiano Ronaldo ser o melhor marcador da fase de qualificação, o técnico insiste que "o futebol é um desporto coletivo" e que "as conquistas individuais chegam como consequência do bom jogo de equipa". "O objetivo é jogar bem, marcar e não sofrer", acrescentou.

Após a partida oficial contra a Islândia, Portugal vai ter dois jogos de preparação e Roberto Martinez tem uma opinião concreta sobre estas partidas: "Os jogos de preparação não são jogos que dão uma leitura real do adversário ou do que podemos fazer. Esses jogos de março são para preparar a equipa para o Europeu. É importante o sorteio, para preparar o jogo de uma forma correta taticamente. Não acho que jogar com equipas de nome em março ajude a crescer."

A equipa das quinas vai defrontar a Islândia, a partir das 19h45, na última partida de qualificação para o Euro 2024. Portugal está qualificado. A Renascença fará o relato do jogo em rr.pt.

