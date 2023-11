Cristiano Ronaldo e apuramento de Portugal. “100% vitorioso”

O capitão Cristiano Ronaldo destaca o "apuramento histórico, 100% vitorioso” de Portugal para o Euro 2024.

Nas redes sociais, CR7 deixou os “parabéns” à equipa das quinas por ter carimbado o passaporte para a Alemanha com 10 vitórias em 10 jogos.

Cristiano Ronaldo, de 38 anos, foi parte importante no apuramento da equipa das quinas tendo terminado a qualificação com 10 golos. Só Lukaku, na Bélgica, fez melhor, com 14 tentos.

A fase final do Europeu vai decorrer na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho de 2024.