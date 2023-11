"A história que escrevemos", a falta da calculadora e a dificuldade do selecionador

Portugal venceu a Islândia, por 2-0, e fechou a qualificação para o Euro 2024 só com vitórias. Os jogadores estão felizes.

Vitinha

"O Euro é muito mais importante, mas para lá estar temos de fazer qualificação. Não há muito tempo andávamos de calculadora na mão e temos de dar mérito e olhar para esta qualificação imaculada, perfeita e cheia de recorde. Ainda assim, sabemos que o mais importante é o Euro e estamos ansiosos para que chegue".



Palhinha

"O que fizemos não é fácil de se fazer e a prova disso foi a história que escrevemos. Agora temos o Euro pela frente e vamos encarar com a máxima motivação. Estamos ansiosos que chegue a essa altura [Euro'2024]. Somos Portugal, uma equipa ambiciosa, lutadora, à nossa imagem e do nosso povo. Temos uma população pequena, mas temos todo o potencial e as outras seleções irão ter muito respeito por nós".

Ricardo Horta

"Um feito histórico, nunca tínhamos conseguido 10 vitórias. Era o principal objetivo. Começámos bem a fase de qualificação e acabámos muito bem também. É isto que podem esperar da nossa equipa. Não gostaria de estar na pele do selecionador. Temos muita qualidade, há muitos jogadores que não estão aqui e têm muita qualidade. Sabemos que no Euro só estão as grandes seleções, jogos de alto nível. Foi uma preparação esplêndida para chegarmos ao Euro no melhor nível e vencê-lo, que é o objetivo."