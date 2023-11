Bruno Fernandes. Qualificação “muito boa” para terminar “da melhor maneira”

O médio Bruno Fernandes diz que a fase de qualificação da Portugal para o Euro 2024 em futebol foi "muito boa", pelo que deseja terminar "da melhor maneira", com o 10.º triunfo em outros tantos encontros.

"[A qualificação] representa que temos uma grande qualidade. Tivemos uma exibição no grupo, até agora, excelente e queremos acabar amanhã [domingo] da melhor maneira", começou por dizer o jogador dos ingleses do Manchester United.

O médio dos “red devils” falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 10.ª jornada do Grupo J, com a Islândia, que já não tem hipóteses de se apurar para a fase final que vai decorrer na Alemanha.

"Toda a gente quer jogar, ser titular e ter o máximo de minutos possíveis. Feliz por ter sido [titular] até agora. No global, foi muita boa [a qualificação]. Tivemos algumas partes de alguns jogos em que temos de melhorar para chegar ao Europeu e não repetir", analisou.

Depois, lembrou que na fase final do torneio em solo alemão irá tudo começar do zero e que "a dificuldade é sempre alta".

"O Europeu começa do zero, com zero golos e zero pontos. A partir do momento em que começar o Euro, começa uma nova etapa e há que perceber o que é preciso para chegar ao fim. A dificuldade é sempre alta e temos de ter a atenção aos detalhes e pormenores", alertou.

Apesar do apuramento ter sido um 'passeio' para os lusos, face aos adversários muito acessíveis, Bruno Fernandes não tem dúvidas de que Portugal estará pronto para enfrentar as melhores seleções europeias.

"Sinceramente, acho que sim [estamos prontos]. Ser favorito no papel nem sempre se ganha jogos e torneios. No Euro de 2016 não fomos favoritos do início ao fim e chegámos campeões europeus. A seleção portuguesa tem muita qualidade e temos de ter o foco e a disciplina sempre no máximo", terminou.

O Portugal-Islândia, da 10.ª e última ronda do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, está agendado para as 19:45 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá a arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.

Portugal, que já garantiu o apuramento e a conquista do grupo, lidera com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e que também já se qualificou, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, que é último, sem qualquer ponto.