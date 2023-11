Beto: ​"Seleção pode viver um momento histórico e marcante”

Beto está convicto de que Portugal pode alcançar uma meta histórica no fase de apuramento para o Euro 2024, com um percurso só com triunfos em dez partidas.

Com o apuramento e o primeiro lugar do grupo já garantidos, resta à equipa das quinas somar a décima vitória, depois de no Liechtenstein ter garantido a nona vitória em nove jogos de qualificação, tornando-se na única seleção a completar uma qualificação sem sofrer golos fora de casa.

O último encontro desta fase joga-se no domingo e uma vitória diante da Islândia completaria o registo inédito de um apuramento 100% vitorioso. Beto Pimparel, antigo guarda-redes internacional português, revela, em entrevista a Bola Branca, a convicção de que Portugal vai conquistar esse feito.

"Poderá ser histórico e marcante. Até agora tem sido um percurso imaculado por parte do Roberto Martinez e da seleção, e tudo indica que no próximo domingo em Alvalade, pode ser concluída uma qualificação perfeita ao nível de pontos", deseja.

Portugal é candidato, mas deve ter cuidado

Apesar de uma excelente fase de apuramento, Beto avisa que isso não irá servir de nada na fase final do Campeonato da Europa, recordando o que aconteceu em 2016, quando Portugal conquistou o troféu.

No entanto, o antigo guarda-redes considera que Portugal é um dos candidatos.

"Conta bem pouco para a fase final. Portugal foi campeão quando tinha feito um apuramento em alguns momento complicado, onde se colocou em dúvida muitas vezes a qualidade e a capacidade da equipa, e no entanto, Portugal chegou lá e foi campeão da Europa. É um bom indicador toda esta sequência e dinâmica de vitórias. Portugal tem neste momento uma das seleções mais potentes do mundo a nível individual e técnico. Portugal conquistou o estatuto de candidato há muitos anos atrás", considera.

Beto "muito feliz" pelo estreante José Sá

Frente ao Liechtenstein, Roberto Martinez promoveu as estreias de Toti Gomes, João Mário e do guarda-redes José Sá. Beto recorda a estreia com a camisola das quinas para congratular o atleta do Wolverhampton.

"Lembro-me perfeitamente do meu primeiro jogo, foi com a Eslovénia. E a sensação é de te sentires reconhecido, e sentires que fazes parte da elite, dos melhores do teu país. O José Sá já fez parte de muitas convocatórias da seleção, e por mérito próprio conquistou a sua primeira internacionalização. Não deve ter dormido muito bem, pelos melhores motivos, e envio para o Sá um enorme abraço. Coincidi com ele muito tempo na seleção, e fico muito feliz por ele", conclui.

O Portugal-Islândia joga-se em Alvalade às 19h45 de domingo e terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.