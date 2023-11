Pedro Martins “orgulhoso” pela estreia do “grande profissional” José Sá

Pedro Martins, treinador português do Al-Gharafa do Qatar, que trabalhou com José Sá no Marítimo e no Olympiacos, não esconde a felicidade e o orgulho pela estreia anunciada do guarda-redes na seleção nacional, esta quinta-feira, diante do Liechtenstein.

O jogador do Wolverhampton confirmou a garantia dada pelo selecionador Roberto Martínez de que seria titular no penúltimo jogo de apuramento para o Euro 2024. O antigo treinador de Sá, que o estreou na I Liga em 2013/14, congratula-o pelos primeiros minutos com a camisola das quinas.

“Orgulhoso com a realização de um atleta que conheço muito bem. Fiquei muito feliz por ele, é um profissional de grande carisma. O Sá foi um jogador que recrutámos do Benfica para o Marítimo e o primeiro jogo dele na I Liga foi comigo. É um guarda-redes de grande qualidade e, para além do seu caráter como profissional, é também um grande ser humano”, descreve, em entrevista a Bola Branca.

José Sá cumpre os primeiros minutos pela seleção nacional, numa fase em que Portugal já está apurado para o Europeu e frente a uma seleção que não deverá incomodar muito a baliza portuguesa. Ainda assim, Pedro Martins garante um guarda-redes com o mesmo profissionalismo e foco de sempre.

“Com muito ou pouco trabalho, o José Sá tem sempre a mesma postura nos jogos. É um guarda-redes muito focado, muito competente, e é isso que podemos esperar dele. É um dia especial para ele, provavelmente os primeiros minutos serão de alguma tensão, mas rapidamente ficará ao seu nível. É muito forte mentalmente e vai encarar isto como um prémio pelo que tem feito até ao momento”, diz.