​Martinez. “Muitas notas positivas e a nona vitória”

O selecionador Roberto Martinez elogia a segunda parte de Portugal contra o Liechtenstein.

“[Na primeira parte] Acho que faltou mais alegria no jogo, não foi uma situação tática ou técnica. Entrámos com uma boa atitude desde o primeiro minuto, mas ficámos frustrados com as perdas de tempo. Isso afetou-nos de uma maneira que é normal. Na segunda parte mudamos totalmente, entrámos com uma mentalidade diferente e mostrámos os conceitos do que tentamos fazer. Nos 90 minutos tivemos uma atitude em que fizemos funções defensivas com jogadores de ataque, isso foi muito positivo”, referiu.

Em declarações à RTP3, Roberto Martinez lembrou ainda outros pontos positivos: “as estreias: manter a baliza a zero foi importante e o José Sá teve um momento-chave para isso. Muitas notas positivas e a nona vitória”.

O técnico considerou também que “foi uma oportunidade única antes do europeu poder ter vários jogadores de ataque com responsabilidades defensivas. E também criar boa harmonia, estar toda a equipa a trabalhar junta para reagir diante de um adversário que teve sempre 10 jogadores atrás da linha da bola”.

“Temos agora três jogos, antes da lista definitiva para o Europeu. É importante para nós experimentar e olhar para tudo o que precisamos no torneio”, acrescentou.

Portugal derrotou o Liechtenstein, por 2-0, e soma nove vitórias em nove jogos na fase de qualificação para o Euro 2024.