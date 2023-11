Tomás Esteves está ansioso por voltar a vestir a camisola da seleção sub-21

Tomás Esteves está satisfeito por voltar à seleção sub-21 após ter falhado o Europeu do último verão por lesão.

O antigo lateral do FC Porto, hoje em definitivo jogador do Pisa, de Itália, já não era chamado à seleção desde março. Hoje sente-se bem e ansioso por voltar a jogar com a camisola da seleção.

"Sinto-me muito bem, fico sempre muito feliz quando sou chamado para vir jogar pela minha seleção e desta vez não foi diferente. Estou muito contente por estar de volta e ansioso por poder jogar por esta seleção. Quero dar o meu melhor e estar disponível para ajudar a equipa neste jogo e em futuras convocatórias", disse, em conferência de imprensa.

Os sub-21 viajam até Tripolis para jogar frente à Grécia na próxima segunda-feira. Tomás alerta para alguns perigos.

"Jogam habitualmente em 4-4-2 e devem manter o sistema. Defendem muito juntos, compactos e depois procuram sair em transições rápidas, são bastante agressivos e é isso que esperamos do jogo", termina.

Portugal lidera o grupo G de apuramento para o Europeu com 12 pontos. Marcou 16 golos e sofreu apenas um.

As duas equipas defrontaram-se em outubro, em Guimarães, e Portugal venceu por 2-0 com golos de Rodrigo Gomes e Francisco Conceição.