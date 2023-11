Matheus Nunes junta-se a Guerreiro nas baixas da seleção na véspera do Liechtenstein

Matheus Nunes junta-se a Raphael Guerreiro nas baixas da seleção nacional, no último treino antes da visita ao Liechtenstein, esta quarta-feira.

O médio do Manchester City encontra-se sob avaliação do departamento médico, depois de ter apresentado queixas musculares após o treino da véspera, e está em dúvida para o jogo da penúltima jornada de apuramento para o Euro 2024.

Como na terça-feira, Guerreiro também falhou o treino - ficou a ficar no ginásio, em trabalho de recuperação. O lateral do Bayern de Munique entrou na lista de convocados após a lesão de Nélson Semedo, ainda ao serviço do Wolverhampton.

Roberto Martínez teve, assim, ao seu dispor 22 jogadores, dos quais 19 de campo. Os guarda-redes - José Sá, que será titular frente ao Liechtenstein, Diogo Costa e Rui Patrício - fizeram trabalho específico no relvado secundário, junto a uma baliza.

A equipa portuguesa viaja esta quarta-feira para Vaduz, no Liechtenstein, onde o selecionador e um jogador farão a antevisão do jogo com a seleção local. O encontro está marcado para quinta-feira, às 19h45, e terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.