Matheus Nunes dispensado da seleção devido a lesão

Matheus Nunes foi dispensado da seleção, esta quinta-feira, devido a lesão. O médio do Manchester City, que era uma das novidades da convocatória não defrontará Liechtenstein, na quinta-feira, e Islândia.

No site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol informa que Matheus Nunes foi "dado como clinicamente inapto" para os dois últimos jogos da fase de apuramento para o Euro 2024, após a realização de exames.

O médio falhou o treino desta quarta-feira, depois de ter apresentado queixas musculares após a sessão da véspera, tal como Raphael Guerreiro, que ficou no ginásio, a fazer trabalho de recuperação.

Matheus Nunes já não viajará para Zurique, esta tarde, e depois para o Liechtenstein, com a restante comitiva da seleção portuguesa.

A comitiva nacional viaja esta quarta-feira para Vaduz, no Liechtenstein, onde o selecionador e um jogador farão a antevisão do jogo com a seleção local. O encontro está marcado para quinta-feira, às 19h45, e terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.