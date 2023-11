Guerreiro apto para o Liechtenstein, Bruma é "alegre e de sorriso contagiante"

Raphael Guerreiro está apto para defrontar o Liechtenstein. O lateral foi chamado após a lesão de Nelson Semedo, mas não treinou e limitou-se a fazer tratamento e trabalho físico no ginásio.



Ainda assim, o defesa fez a viagem para Vaduz e Roberto Martínez garante que está apto para jogar.

"Guerreiro medicamente está apto. Fez ginásio hoje, mas está apto. O estágio em novembro é assim, há muitas lesões, situações que temos de ajustar. Temos 23 jogadores, estou muito satisfeito com o trabalho destes três dias", disse.

Bruma foi a outra novidade da convocatória, chamado pela primeira vez após quatro anos. Martínez apreciou o que viu, principalmente tendo em conta a ausência de Rafael Leão.

"O nosso balneário é muito bom para jogadores que chegam pela primeira vez nesta fase de apuramento. O Bruma já tinha experiência na seleção. Tem alegria e um sorriso contagiante. Trabalhou muito bem, tem um para um, joga por fora, é muito interessante para nós quando perdemos o Rafael Leão", disse.

A seleção nacional defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19h45, em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.