"Faltam quatro jogos para o Euro". Martínez dá grande importância ao jogo no Liechtenstein

Roberto Martínez garante que as baixas "não são um problema". "É a natureza do futebol internacional e os estágios de novembro são assim habitualmente. Não é um problema, gostei muitos dos jogadores nos treinos. Estamos preparados".

"Lutar pela nona vitória já é objetivo suficiente. Não tens muitas oportunidades na carreira de tentar pleno de vitórias. Para nós, faltam quatro jogos para preparar o Europeu. É um jogo com circunstância diferente. Precisamos de clareza e ser a melhor equipa. Vamos tentar ligações, padrões. Precisamos de crescer como equipa, os registos individuais são consequência do trabalho de equipa", disse, em conferência de imprensa.

Roberto Martínez, selecionador nacional, dá grande importância ao jogo no Liechtenstein. Não pelo contexto do jogo na ronda de apuramento - até porque Portugal já tem qualificação e primeiro lugar garantidos -, mas pelo aproximar da fase final do Europeu.

Rúben Dias, de promessa a central mais velho da seleção

Com as ausências de Pepe e Danilo Pereira, Rúben Dias reage com um riso quando se apercebeu que é o central mais velho da seleção. Aos 26 anos, estará rodeado dos jovens Toti Gomes, António Silva e Gonçalo Inácio.

"Ainda não tinha pensado nisso [risos], mesma responsabilidade de sempre. É a mesma. É verdade que pelos vistos sou o mais velho. Nada muda, é o processo natural das coisas", afirma.

Dias é totalista na ronda de apuramento, "um motivo de orgulho e que demonstra a confiança do treinador". O central garante que não falta motivação ao plantel para vencer os próximos dois jogos, já a pensar no Euro.

"O primeiro lugar está garantido, mas temos uma ambição especial de tornar o apuramento histórico, que torna o momento especial. Mais do que isso, para todos é a oportunidade rara de estarmos juntos com o selecionador, aperfeiçoar as ideias. Teremos estes dois jogos, mais dois antes do Euro. É uma oportunidade rara, dá-nos toda a motivação que podemos precisar", afirma.

A seleção nacional defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19h45, em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora. Os dois jogos terão relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.

Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.