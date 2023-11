A seleção vence e convence. Por isso, Bruno Pinheiro acredita que "convocatórias nem deveriam ser tema"

Bruno Pinheiro, de 47 anos, é o atual treinador do Al-Sadd, do Qatar. Em Portugal, orientou o Estoril Praia e foi campeão da II Liga. Foi ainda treinador-adjunto do Eupen, da Bélgica, e selecionador do Qatar sub-23 e sub-20. Numa fase inicial da carreira foi treinador das camadas jovens do Belenenses, Mafra e treinou a equipa principal do Eléctrico.

O treinador explica a sua opinião: "Vai ser sempre assim. Para entrar alguém tem de sair alguém, quem entrar vai ter muita qualidade e quem sair vai ter sempre muita qualidade, há que respeitar, ele sabe o que quer ver no campo. Acho que só devemos apoiar e estar felicíssimos com os resultados alcançados”

O treinador Bruno Pinheiro não compreende o motivo para as críticas às convocatórias do selecionador nacional uma vez que a seleção nacional está a vencer e convencer.

Portugal venceu todos os jogos de apuramento para o Euro 2024 e já tem presença assegurada e com o primeiro lugar do grupo garantido.

Restam dois jogos, no Liechtenstein e a receção à Islândia. Roberto Martínez garante que não são partidas para fazer testes e Bruno Pinheiro concorda: “Eu acredito muito no plano A das equipas. Enquanto treinadores de seleção não temos muito tempo, é muito difícil adquirir um bom plano A, quanto mais adquirir um bom plano A e um bom plano B".

Ainda assim, reconhece uma oportunidade para ver os jogadores que têm sido menos usados nas últimas convocatórias.

"Acredito é que sejam jogos para ele testar jogadores que tiveram menos tempo de jogo no seu plano A, para poder comparar com os que têm jogado. É um treinador com muita experiência, que sabe o que faz e acho que temos todos de confiar no seu trabalho”, termina.

Roberto Martínez convocou 26 jogadores, mas levará apenas 23 para Vaduz, no Liechtenstein, devido a uma vaga de lesões que não motivou grandes substituições nas convocatórias.

Diogo Dalot, por motivos pessoais, e os lesionados Pepe, Nelson Semedo, Matheus Nunes e Rafael Leão foram dispensados. No entanto, foram apenas convocados Raphael Guerreiro - que está também limitado fisicamente e ainda não treinou - e o estreante João Mário.

Leão, Matheus Nunes e Pepe não deram lugar a substitutos por opção de Roberto Martínez, o que reduziu o grupo para 23 atletas.

A seleção nacional defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19h45, em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.